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Giriş Tarihi: 28.6.2022 13:00 Son Güncelleme: 28.6.2022 13:10

Nişanından bir gün sonra ortadan kaybolmuştu

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Nişanından bir gün sonra ortadan kaybolmuştu

Çanakkale’nin Ezine İlçesi’nde nişanından bir gün sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 28 yaşındaki Hakkı Şahin’in en yakın arkadaşı ve iş ortağı Gökhan Girgin tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin Hakkı Şahin’in kredi kartlarından bahis sitelerinde kumar oynadığı ileri sürülen Gökhan Girgin’den parasını istemesi nedeniyle işlendiği belirlenirken, Girgin’in cinayeti işledikten sonra Şahin’in ailesine “Gökhan meyve sebze almak için biraz dolaşacak, bir süre gelmeyecek, bilginiz olsun” dediği ortaya çıktı. Yapılan tüm aramalara rağmen Hakkı Şahin’in cesedine henüz ulaşılamadı.

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Sarısöğüt Mahallesi'nde bir arkadaşının düğüne katılmak için 4 gün önce evden ayrılan Hakkı Şahin (28)'in en yakın arkadaşı ve iş ortağı Gökhan Girgin tarafından alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Sabah cinayetle ilgili ayrıntılara ulaştı.


HAKKI ŞAHİN

PARALARI BAHİS SİTESİNE YATIRMIŞ

Hakkı Şahin, en yakın arkadaşı Gökhan Girgin ile birlikte Ezine'de meyve sebze ticaretiyle uğraşıyordu. İddiaya göre şirkete ait kredi kartlarını yanında bulunduran Gökhan Girgin, ortağı Şahin'in de kredi kartlarının şifresini ele geçirerek bahis sitelerinde oyun oynamaya başladı. Girgin iddiaya göre bahis sitelerine 150 bin liraya yakın para kaptırdı.


GÖKHAN GİRGİN

NİŞANINDAN BİR GÜN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Şirket hesaplarından ve kredi kartlarından iş ortağı tarafından yüklü miktarda para transferleri gerçekleştiğini fark eden Hakkı Şahin, arkadaşıyla bu konuda tartışmaya başladı. Şahin arkadaşından kredi kartından çekilen paraları ödemesini istedi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta aile içinde yapılan sade bir törenle evliliğe ilk adımı atan Hakkı Şahin'i nişanından bir gün sonra telefonla arayan Girgin, bu konuları konuşmak, hem de ortak arkadaşlarının düğününe katılmak için Çan'a gitmeyi teklif etti.


HAKKI ŞAHİN

AİLESİNE "GÖKHAN'IN İŞİ VAR" DEDİ

Ezine'den Çan'a gitmek üzere yola çıkan iki arkadaş yolda yine kumar borcu nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre Gökhan Girgin, tartışmanın kavgaya döndüğü sırada Hakkı Şahin'i öldürdü ve cesedine Bayramiç -Çan yolu üzerindeki bir ormanlık alana gömdü. Daha sonra Ezine'ye dönen Girgin, Şahin ailesinin evlatlarını aradığını öğrenince, iddiaya göre panikleyerek ailenin evine gidip, " Hakkı ile Çan'da beraberdik, hem düğün organizasyonuna yardım edecek, hem de yeni mal almak için bahçeleri gezecek. Bir süre dönmeyecek. Panik yapmayın" dedi.

AİLE KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Oğullarının telefonunun sürekli kapalı olmasından şüphelenen baba Müjdat Şahin, olaydan iki gün sonra Emniyet'e giderek kayıp başvurusu yaptı. Başvurunun ardından harekete geçen emniyet güçleri Şahin'in telefonun en son Çan'da sinyal verdiğini tespit etti. Yapılan soruşturma da Şahin'in Ezine'den en yakın arkadaşı ve iş ortağı Gökhan Girgin ile Çan'daki düğüne katılmak üzere ayrıldıkları belirlendi.

"BEN ÖLDÜRDÜM" DEDİ

İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Gökhan Girgin, Hakkı Şahin'i öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı ilk ifadesinde Şahin ile yolda tartıştıklarını, çıkan tartışma sonrası arkadaşını öldürdüğünü ve Çan Bayramiç yolu üzerindeki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Girgin cinayetle ilgili bir çok soruyu yanıtsız bırakırken, gömdüğünü iddia ettiği bölgede yapılan aramada ise Hakkı Şahin'in cesedine ulaşılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Katil zanlısı Gökhan Girgin, çapraz sorgulamasında cinayetle ilgili bir çok ayrıntıya kaçamak yanıtlar vermesi ve susma hakkını kullanması "Cinayette ikinci bir kişi daha mı var?" sorusunu akıllara getirirken, cinayetin nasıl işlendiği sorusu henüz netlik kazanmadı. Girgin'in emniyetteki sorgusu devam ederken, polis ve Jandarma ekipleri bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

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Nişanından bir gün sonra ortadan kaybolmuştu
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