Nişanından bir gün sonra ortadan kaybolan gencin cesedi bulundu



Hakkı Şahin

AİLESİNE "GÖKHAN'IN İŞİ VAR" DEDİ

Ezine'den Çan'a gitmek üzere yola çıkan iki arkadaş yolda yine kumar borcu nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre Gökhan Girgin, tartışmanın kavgaya döndüğü sırada Hakkı Şahin'i öldürdü ve cesedine Bayramiç-Çan yolu üzerindeki bir ormanlık alana gömdü. Daha sonra Ezine'ye dönen Girgin, Şahin ailesinin evlatlarını aradığını öğrenince, iddiaya göre panikleyerek ailenin evine gidip, "Hakkı ile Çan'da beraberdik, hem düğün organizasyonuna yardım edecek, hem de yeni mal almak için bahçeleri gezecek. Bir süre dönmeyecek. Panik yapmayın" dedi.

AİLE KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Oğullarının telefonunun sürekli kapalı olmasından şüphelenen baba Müjdat Şahin, olaydan iki gün sonra Emniyet'e giderek kayıp başvurusu yaptı. Başvurunun ardından harekete geçen emniyet güçleri Şahin'in telefonun en son Çan'da sinyal verdiğini tespit etti. Yapılan soruşturma da Şahin'in Ezine'den en yakın arkadaşı ve iş ortağı Gökhan Girgin ile Çan'daki düğüne katılmak üzere ayrıldıkları belirlendi.