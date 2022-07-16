Nişanlı çiftin mutlu günü halay kavgası yüzünden kana bulandı

Olay, 12 Temmuz akşamı merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nuriye Gül Peler ve Tamer Mert Ayhan'ın nişan töreninde halay çekilmeye başladı. İddiaya göre Nuriye Gül Peler'in kuzeni Ferhat Ateş, erkek tarafından S.C.'ye "Halayı yavaş çek. Arkandaki kadınlar rahatsız oluyor" diyerek uyarıldı.
TUTUKLANDI
Bunun üzerine S.C. ile Ferhat Ateş tartıştı. Tartışmayı ayırmak isteyen nişanlı kızın ağabeyi Bayram Peler, S.C., tarafından bacağından bıçaklandı. S.C. daha sonra Ferhat, Vedat ve Sedat Ateş kardeşleri vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralarken, kendisi de elinden yaralandı.4 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli S.C. tutuklandı.
NİŞAN İPTAL OLDU
Yaşanan halay kavgası yüzünden çiftin aileleri nişanı iptal etti. En güzel günlerinin kana bulandığını ifade eden Nuriye Gül Peler, "Biz halaydaydık. Ne olduğunu anlayamadık. Bir anda ortalık savaş alanına döndü. Herkes birbirine vurmaya başladı. Ağabeyim ve 3 kuzenim kanlar içinde kalmıştı. Kendini bilmez kişi tarafından en mutlu günümüz mahvoldu. Tekrar barış olmasını istiyoruz" dedi.
"BARIŞ İSTİYORUZ"
Halay yüzünden çıkan kavgayı ayırmak isterken bacağının üç yerinden bıçaklanan Bayram Peler ise, "Ne olduğunu anlamadım. Bıçak darbeleri sonucu bayılmışım ve beni damat hastaneye götürmüş. Kavga yüzünden nişan iptal oldu. Biz barıştan yanayız. Kardeşimizin en mutlu günü kana bulandı. İki tarafında barışmasını istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda barış sağlanır ve kardeşimin nişanı yapılır" diye konuştu.