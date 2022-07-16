Nişanlı çiftin mutlu günü halay kavgası yüzünden kana bulandı

NİŞAN İPTAL OLDU

Yaşanan halay kavgası yüzünden çiftin aileleri nişanı iptal etti. En güzel günlerinin kana bulandığını ifade eden Nuriye Gül Peler, "Biz halaydaydık. Ne olduğunu anlayamadık. Bir anda ortalık savaş alanına döndü. Herkes birbirine vurmaya başladı. Ağabeyim ve 3 kuzenim kanlar içinde kalmıştı. Kendini bilmez kişi tarafından en mutlu günümüz mahvoldu. Tekrar barış olmasını istiyoruz" dedi.