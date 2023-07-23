Nişanlı genci, alkol alırken tartıştığı arkadaşı öldürdü

Kocaeli Derince İlçesi Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Parkında, önceki akşam meydana gelen olayda birlikte alkol aldıkları iddia edilen iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti. Olayda henüz 26 yaşındaki Kaptan Kırdudu, arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞI BIÇAKLADI

Edinilen bilgi vee iddialara göre; Derince İlçesi Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Parkı'nda Kaptan Kırdudu (26), açık kimliği henüz öğrenilemeyen bir arkadaşı ile birlikte alkol almaya başladı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Kırdudu, arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

2 AY SONRA EVLENECEKTİ

Çevredekilerin çıkan sesler üzerine yaptığı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kaptan Kırdudu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Kırdudu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, nişanlı olduğu ve 2 ay sonra evleneceği öğrenilen Kırdudu'nun katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.