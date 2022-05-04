Antalya'da 18 Mart'ta eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında katledilen Nuray Demir'in annesi bayram vesilesiyle kızının mezarını ziyaret etti. Mezarlıkta gözyaşlarına boğulan anne, "Her bayram sen gelir elimi öperdin. Bu gün ben senin mezarını toprağını öpüyorum canım kızım. Duy beni Nuray. Seni çok özledim" dedi.

Nişanlısı tarafından katledilen Nuray Demir’in mezarında hüzünlü bayram | Video

Nuray Demir'in annesi Fatmana Gül, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Hüyük Değirmenli Mahalle Mezarlığı'nda kızının mezarına ziyarette bulundu. Kızının mezar toprağına sarılan acılı anne Fatmaana Gül, "Her bayram sen gelir elimi öperdin. Bugün ben senin mezarına gelip toprağını öpüyorum canım kızım. Duy beni Nuray. Seni çok özledim" diyerek gözyaşı döktü.

Annenin feryadı mezarlıkta bulunanları yüreklerini dağladı. Anne, yakınlarının yardımı ile güçlükle Nuray'ın mezarından kaldırıldı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Katilin en ağır cezayı alması için elinden geleni yapacağını söyleyen teyze Nur Çevik, "O katilin en ağır cezayı alması için hukuk önünde mücadele edeceğiz. Bu işin peşini asla bırakmayacağız. Bir kravat takıp, 'Ben pişmanım' demesin. Ben çocuğuma verdiğim sözü bırakmayacağım. Bu kişinin en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Çektiğimiz acıları biz biliriz. Anne kızını kaybettiği günden buyana gözyaşı döküyor" diye konuştu.