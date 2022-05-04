Antalya'da 18 Mart'ta eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında katledilen Nuray Demir'in annesi bayram vesilesiyle kızının mezarını ziyaret etti. Mezarlıkta gözyaşlarına boğulan anne, "Her bayram sen gelir elimi öperdin. Bu gün ben senin mezarını toprağını öpüyorum canım kızım. Duy beni Nuray. Seni çok özledim" dedi.
Nişanlısı tarafından katledilen Nuray Demir’in mezarında hüzünlü bayram | Video
Nuray Demir'in annesi Fatmana Gül, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Hüyük Değirmenli Mahalle Mezarlığı'nda kızının mezarına ziyarette bulundu. Kızının mezar toprağına sarılan acılı anne Fatmaana Gül, "Her bayram sen gelir elimi öperdin. Bugün ben senin mezarına gelip toprağını öpüyorum canım kızım. Duy beni Nuray. Seni çok özledim" diyerek gözyaşı döktü.
Annenin feryadı mezarlıkta bulunanları yüreklerini dağladı. Anne, yakınlarının yardımı ile güçlükle Nuray'ın mezarından kaldırıldı.
"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Katilin en ağır cezayı alması için elinden geleni yapacağını söyleyen teyze Nur Çevik, "O katilin en ağır cezayı alması için hukuk önünde mücadele edeceğiz. Bu işin peşini asla bırakmayacağız. Bir kravat takıp, 'Ben pişmanım' demesin. Ben çocuğuma verdiğim sözü bırakmayacağım. Bu kişinin en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Çektiğimiz acıları biz biliriz. Anne kızını kaybettiği günden buyana gözyaşı döküyor" diye konuştu.
Teyze Nur Çevik, Ramazan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar davetine katılmıştı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Antalya'da 18 Ocak 2022'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği sırada 18 Mart günü eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında katledilmişti.
Antalya'da ifade veren Taner Bektaş ifadesinde, "Kendisi daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova'ya gittim. Daha sonra polise teslim oldum" demişti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Demir'in cenazesi ise memleketi Konya'da yakınları tarafından toprağa verilmişti.
Anne Fatmana Gül, kızına yakın olmak için yaşadığı Antalya'ya dönmeyip Konya'da kalmıştı.