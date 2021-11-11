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Giriş Tarihi: 11.11.2021 00:37 Son Güncelleme: 11.11.2021 00:45

Nişanlısından etkilenen İngiliz Müslüman oldu

AA
Nişanlısından etkilenen İngiliz Müslüman oldu

Antalya'da nişanlısından etkilenen İngiliz Gary Edward, ihtida merasimiyle Müslüman olarak Ahmet adını aldı

Serik Müftüğünde düzenlenen merasimde, Müftü İbrahim Keser tarafından Edward'a İslam dini, iman esasları, Müslüman olmanın gereklilikleri anlatıldı ve temel dini bilgiler verildi.

Anlatılanlara inandığını ve kabul ettiğini dile getiren Edward, daha sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Gary Edward, Ahmet ismini aldı.

Merasim sonunda Müftü Keser, Edward'a ihtida belgesiyle İngilizce Kuran meali ve Temel Dini Bilgiler kitabı hediye etti.

Merasimde Edward'ın nişanlısı Filiz Müge Ocak da hazır bulundu.

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Nişanlısından etkilenen İngiliz Müslüman oldu
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