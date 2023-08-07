Haberler Yaşam Haberleri Nişanlısını bıçakla öldürüp "su" istedi
Giriş Tarihi: 7.8.2023 11:15 Son Güncelleme: 7.8.2023 11:31

Nişanlısını bıçakla öldürüp "su" istedi

Malatya’da tartıştığı nişanlısını göğsünden bıçaklayarak öldüren genç kadın, sığındığı iş yerinde su istedikten sonra polise teslim oldu.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Nişanlısını bıçakla öldürüp su istedi

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda, Evliyaoğlu Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan A.B.'nin (43) ikametine gelen nişanlısı Ulaş Kuruçay (44) ile kadın arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.B. nişanlısını bıçakla göğsünde yaraladı.

Kendisi de elinden yaralanan genç kadın, bulunduğu ikamete yakın bir noktadaki bir iş yerine suç aletiyle birlikte sığınarak Ulaş Kuruçay'ı öldürdüğünü belirtip su istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Ulaş Kuruçay kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayda hafif şekilde yaralanan A.B. ise kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki işlemleri sonrası gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nişanlısını bıçakla öldürüp "su" istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA