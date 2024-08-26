Haberler Yaşam Haberleri Nişanlısıyla birlikte boğulma tehlikesi geçirdi! kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 26.8.2024 15:21 Son Güncelleme: 26.8.2024 16:29

Nişanlısıyla birlikte boğulma tehlikesi geçirdi! kurtarılamadı

Sakarya'dan, Kocaeli'ne gelen Ufuk Gakçı ve nişanlısı O.G ile birlikte boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan çift hastaneye kaldırıldı. Gakçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, nişanlısı O.G'nin ise tedavisi devam ediyor.

ABBAS ÇAKAR
Nişanlısıyla birlikte boğulma tehlikesi geçirdi! kurtarılamadı

Kocaeli Kandıra İlçesinin Babalı Sahili'nde meydana gelen olayda denize giren Ufuk Gakçı (28) ve nişanlısı O.G., boğulma tehlikesi geçirdi. Çiftin denizde çırpındığını gören vatandaşlar ve cankurtaran hemen yardıma koştu. Çift denizden çıkarıldı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak, durumu ağır olan Ufuk Gakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gakçı'nın Sakarya'da yaşadığı ve nişanlısı ile vakit geçirmek için Babalı Sahili'ne geldikleri öğrenildi. O.G'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nişanlısıyla birlikte boğulma tehlikesi geçirdi! kurtarılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA