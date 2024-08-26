Nişanlısıyla birlikte boğulma tehlikesi geçirdi! kurtarılamadı

Kocaeli Kandıra İlçesinin Babalı Sahili'nde meydana gelen olayda denize giren Ufuk Gakçı (28) ve nişanlısı O.G., boğulma tehlikesi geçirdi. Çiftin denizde çırpındığını gören vatandaşlar ve cankurtaran hemen yardıma koştu. Çift denizden çıkarıldı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak, durumu ağır olan Ufuk Gakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gakçı'nın Sakarya'da yaşadığı ve nişanlısı ile vakit geçirmek için Babalı Sahili'ne geldikleri öğrenildi. O.G'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.