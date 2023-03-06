Nişanlıya son sözler: İçim daralıyor, gelinlik giyebilecek miyim?

Gaziantep Nurdağı'nda depreme yakalanan Sağdıç ailesinin en büyük kızı Sedanur Sağdıç (19) yıkılan binanın enkazında hayatını kaybetti. Kazım Boy ile bir yıl önce nişanlanan ve yaz ayında yapacakları düğün hazırlıklarını tamamlayan Sedanur, depremden 5 dakika öncesinde telefonda nişanlısına "İçim daralıyor, düğünümüz olacak mı, beyaz gelinlik giyebilecek miyim?" diye sordu. Kazım Boy 'Son konuşmamız oldu. Sanki içine doğmuştu' dedi. Eşi ve 4 çocuğuyla çadır kentte kalan baba Ali Sağdıç'ta kızının en büyük hayalinin beyaz gelinlik giymek olduğu söyleyerek "Kızımı beyaz kefenle toprağa verdik" dedi.