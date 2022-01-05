Nisanur piyanoyla otizmi tuş etti

Emine Erdoğan’ın resmi açılışını yaptığı Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi onlarca çocuğun hayatını değiştirdi. Onlardan biri de 1.5 yaşındayken otizm tanısı konulan Nisanur Ateş. Merkezde aldığı çok yönlü eğitimle 3.5 yılda büyük ilerleme kaydeden Rabia’nın piyanoya yetenekli olduğu keşfedildi. Nisanur, her tuşlara bastığında otizme bir çelme attı
Konya Selçuklu Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2016'da 21 bin metrekare alana otizmli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon alması için Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) yapıldı. Merkezin resmi açılışını Kasım 2019'da Emine Erdoğan yaptı. İçinde at biniciliği, yüzme havuzu, spor salonları ve bire bir eğitimlerin görüldüğü sınıfların olduğu merkezin, eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla da aynı adı taşıyan vakıf kuruldu. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden talep gören eğitim merkezinde bugün itibarıyla 190 özel öğrenci eğitim görüyor.
YÜZÜMÜZE BAKAMIYORDU: SOBE'ye gelen öğrencilerden biri de 8 yaşındaki Nisanur Ateş'ti. 1.5 yaşında otizm tanısı konulan Nisanur, Ankara'da ve Konya'da bulunan bazı kurumlarda eğitim aldıktan sonra yaklaşık 3,5 yıl önce SOBE ile tanıştı. Burada aldığı eğitimle büyük ilerleme kaydeden Nisanur'un annesi Rabia Ateş SABAH'a konuştu: Nisanur'da 13 aydan sonra farklılıklar görmeye başladık. Yüzümüze bakmazdı, bizden kaçardı. Daha önceki iki çocuğum sağlıklı olduğu için otizm hiç aklımıza gelmedi.
Doktora götürmeye başladım ve 18 aylıkken otizmli tanısı konuldu. Bir sene eğitim için Ankara'daki merkeze gidip geldik. Haftanın iki günü trenle bir yıl boyunca gidip geldik. Trene binen diğer yolcular, 'Bu kız da trende büyüdü' diyorlardı. Trende çok krize giriyordu. Vagonları gezmek istiyor, ses nedeniyle kulaklarını kapatıyordu. Zamanla sosyalleşmeye, trene alışmaya başladı. Çok zor süreçlerden geçtik ama bunlara değdi. Maddi anlamda da zorlandık ama pes etmedik. Eşim, 'Bana bir baba desin varsın evim olmasın' dedi ve evimizi sattık. Ankara'ya gidip gelirken kızımla yarım ekmeği paylaştık. Ama şükür buralara kadar geldik" dedi.
YETENEĞİ KEŞFEDİLDİ: Anne Ateş, "Nisanur SOBE'de her şeyi başardı. Kızım buraya geldiğinde ağır bir otizmliydi. Şu anda yolda yürüğü zaman, bir yere gittiği zaman otizmi fark edilmeyecek kadar iyi durumda. Yürümeyi, arabaları fark etmeyi, yüzmeyi, ata binme gibi birçok şeyi burada öğrendi. Piyanoya olan yeteneği de burada keşfedildi. Piyanonun başında kendisini çok mutlu hissediyor. Burada müzik odamız var. Zeynep hocamız Nisanur'un piyanoyu on parmağı ile kullandığını fark etmiş. Bunun üzerine bir senedir özel piyano dersleri almaya başladı. Müzikle birlikte anlamsız el çırpma hareketleri geçti. Piyanoya olan sevgisi ve ilgisi fazla olduğu için eğitimine bu yönde ağırlık vermek istiyoruz" diye konuştu.
KONSERİN ONUR KONUĞU: Nisanur Ateş, geçtiğimiz ay konser için Konya'ya gelen ünlü piyanist Evgeny, Grinko ile birlikte bir provada piyano çaldı. Nisanur Grinko'nun konserini de en ön sıradan izleme fırsatı buldu. Nisanur Ateş'in müziğe olan yeteneğini keşfeden Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Zeynep Takı Kapıdaş, "Nisanur eğitimler sayesinde çevresiyle güzel ilişkiler kurabildi. Bazı becerileri çok hızlı öğrenirken bazı becerileri de öğrenmesi için Nisanur için özel uyarlamalar yaptık. Hızlı bir şekilde ilerlemeler kaydettik. Piyanoda da çalarken çok mutlu olduğunu ve özel yeteneğinin olduğunu gördük. Bundan sonra ödül olarak Nisanur'u müzik odasına götürmeye başladık. Ailesi de Nisanur'u piyonayla yönlendirdi. Şu an müzik eğitimine devam ediyor" dedi. Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç ise, "İlk geldiğinde Nisanur'un çok fazla davranış problemi vardı. Göz kontağı kurmama, iletişime geçmeme üst seviyedeydi. Ancak eğitimlerle birçok şeyin üstesinden kısa sürede gelebildi" diye konuştu.