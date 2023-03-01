Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir? Nitelikli Dolandırıcılık Cezası, Kapsamı ve Unsurları Neler?

Nitelikli dolandırıcılık suçu nedir konusu, özellikle vatandaşlar açısından oldukça önemlidir. Bahsi geçen suç, hukuk nezdinde de dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık olarak ikiye ayrılmaktadır. Böyle bir mağduriyeti yaşamış olan insanlar ise nitelikli dolandırıcılık kaç yıl ceza alır konusunu ilgi ile takip etmektedir. Nitelikli dolandırıcılık kapsamı ve unsurları neler gibi konuları da dilerseniz birlikte inceleyelim...

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Gerçekleşmiş olan bir dolandırıcılık suçunun, durumuna ve biçimine göre nitelikli dolandırıcılık suçu olarak tanımlanabilmesi için; kamu kurum ve kuruluşlarının veya sosyal ve dini özel değerler gibi öğelerin kullanılması gerekmektedir. Elbette nitelikli dolandırıcılık suçuna dahil olan ve içinde barındırdığı öğeler bunlar ile sınırlı değildir. Bu sebeple bahsi geçilmesi gereken bazı diğer unsurlar da şu şekildedir;

Kamu, kurum ve kuruluşların zararına olması gerekir.

Dini değerler ve dini inançların kötüye kullanılması durumunda nitelikli sıfatı kullanılır.

İletişim ve de bilgi teknolojilerinin tümünün kötü emeller için kullanımı.

Mağdur olacak kişi veya kişilerin bulundukları zor durumdan fayda sağlamak.

İletişim ve basın yayın organlarının sağladığı avantajları kullanmak suretiyle ve

Örneğin polis, asker, savcı, avukat, doktor, bakanlık çalışanı gibi bu bahsi geçen mesleklere toplum tarafından gösterilen anlayış ve saygı perspektifinde, insanların kandırılması, zarara ve yalana uğratılması ve bu durumdan yarar ve kar sağlanması olgu ve olayları da nitelikli dolandırıcılık manasına gelmektedir.

Dolandırıcılık suçunun yüksek ve sert cezasının tanımı için ''nitelikli dolandırıcılık'' terimi kullanılmaktadır ve bu terim ile birlikte kanunen de ceza sistemi ile yaptırımlar farklılık göstermektedir. Nitelikli dolandırıcılık durumu; fail kişilerin veya örgütün; sahte davranışlar ile insanları aldatması, mağdur kişiler üzerinden onların zarar görmesi vesilesi ile kendisinin kar elde etmesi sonucunda oluşmaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılık Cezası Nedir?

Dolandırıcılık kavramı ve dolandırıcılık suçu; kişinin veya bu birden fazla kişinin bulunduğu suç örgütünün hileli, art niyet, yalan, sahte ve gerçek dışı davranışları ile mağdur sayılabilen bir kimseyi aldatması, kandırması ve bu vaziyetten kendisine ya da başka bir kimseye yarar ile kar sağlaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise dolandıran kişi veya topluluğun bir mesleği, kurumu ve dini araç olarak kullanarak ve bahane sayarak suçu işlemesi durumu olarak tanımlanabilmektedir. Dolandırıcılığın suç olarak sayılabilmesi için, bu suç olayının sonucunda zanlı kişi veya kişilerin haksız bir çıkar ve de kazanç elde etmesi gerekmektedir. Suça teşebbüs durumunun sayılabilmesi için de, icra faaliyetine geçilmesi ve icra faaliyetine geçildiğinin kanıtlanması ve ispatlanması gerekmektedir. Nitelikli dolandırıcılık için kanunen; TCK m. 158 hükmünde; 3 seneden 10 seneye kadar hapis cezası - mahkumiyet ve 5.000 güne kadar adli para cezası olarak öngörülerek kabul edilmiştir.

Nitelikli Dolandırıcılık Kapsamı ve Unsurları Nelerdir?

Nitelikli dolandırıcılık gibi bir suçun oluşması için bazı olgular gerekmektedir ve nitelikli dolandırıcılık suçunun; yine işlenmiş olan hareketin bazı unsur ve öğeleri barındırması gerekir. Bahsi geçen bu unsurlar ise şu şekilde ifade edilebilmektedir;