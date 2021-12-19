‘Niye ışıkları kapattınız’ dedikten sonra öldü

Sahte alkol aldıktan yaklaşık 20 saat sonra gözlerinde körlük, solunum yetmezliği ve böbrek ağrısı başlayan Salih Civan hayatını kaybetti. Civan’ın yakınları, “Sahte alkolü satan kişiler bir an önce bulunmalı” dedi
Kocaeli'nde taksicilik yapan Salih Civan (36) İzmit Bekirdere Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden sahte içki aldı. Civan sahte içkiyi içtikten 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı şikayetleri nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Civan'ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Salih Civan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Civan'ın cansız bedeni otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Civan'ın dayısının oğlu Güray Şentürk, "Salih, evden çıkıp, 5 dakika sonra tekrar eve gelmiş. Büyük ihtimalle evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden sahte içki almış. 2 litrelik, 2 şişe viskiye 250 lira vermiş. 2 şişenin birini içmiş. Salih, aldıklarını içtikten 20 saat sonra evinde rahatsızlanmaya başlamış. Gözleri kararmış ve 'Niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış. Aynı zamanda nefes almakta zorlanmış ve böbrekleri ağrımaya başlamış. 3 kere hastaneye gittik. İlk olarak gece 04.00'te gittik, 'Hiçbir şey yok' diye eve gönderdiler. Saat 09.00'da bir daha gittik. Yine geri gönderdiler. Saat 13.00 sırasında 'Ölüyorum ben' dedi. Hastaneye gittiğimizde doktorlar ilk olarak Kovid-19 sandı. Hemşire, Salih'in ağzına alkollü bez koydu. Salih bir anda morarmaya başladı. Uzman doktor geldi 'Alkol almış bu' dedi. Onun öncesinde hiçbir doktor anlamamıştı. Ardından Salih, hastaneye yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktor, gözlerinin kör olduğunu ve böbreklerinin tamamen iflas ettiğini söyledi" dedi.
Civan'ın dayısı ise, "Bu sahte alkolü satan kişilerin bir an önce bulunması lazım. Çünkü ölüm vakaları çok artmaya başladı. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın" dedi.
GAZİANTEP'TE ÖLENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ Gaziantep'te, sahte içkiden zehirlenen Mehmet Karataş (57) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Nizip ilçesinde 15 Aralık gecesi 10 kişi, zehirlenme şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde 10 kişinin sahte içki nedeniyle zehirlendikleri saptandı. Hastanede tedavi gören 10 kişiden Erol Cengiz, Özgür Türkmen, Mustafa Pak ve Yunus Yurtseven aynı gün hayatını kaybetti. Özel bir hastanede tedaviye alınan Mehmet Karataş da sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karataş'ın ölümü ile kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, 5 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
SAHTE VİSKİNİN İÇİNE TİNER KOYMUŞLAR
Antalya'nınManavgat ilçesinde yaşayan evli ve dört çocuk babası Hasan Sülek (62) de sahte içki kurbanı oldu. 12 Aralık Pazar günü bir tanıdığından aldığı alkolü tüketen Sülek, bir süre sonra görme bozukluğu yaşamaya başladı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan Sülek yapılan müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi. Hasan Sülek'in yakını Süleyman Belen yaşananların cinayetten farksız olduğunu söyledi. Sülek'in tükettiği viskiyi uzman ekiplerin incelediğini ve kendilerine "Viskinin içinde sahte alkol yok. İçine tiner koymuşlar" denildiğini söyledi. Antalya'da 6 kişinin daha sahte içkiden yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.