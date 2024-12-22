Nizip’te feci kaza 1 ölü, 6 yaralı

Nizip ilçesinde Atatürk mahallesi Fıstık hali civarında meydana gelen olayda hızlı olduğu iddia edilen ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, araçta bulunan İbrahim Halil Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından yarın Nizip Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

Nizip ilçesinin Duraklı köyünde meydana gelen olayda ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı.