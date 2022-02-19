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Giriş Tarihi: 19.2.2022 11:24 Son Güncelleme: 19.2.2022 23:59

Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan "Ayrım yapmadan aşınızı olun" çağrısı

AA

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin, "Ağır olmayabilir ama bir sebebi de bu varyanta yakalananların çoğu aşılı. Aşılı olunca da tabii ağır seyretmiyor. Ben aşılı olduğum için pek korkmuyorum artık." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara'daki Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Sancar, Kovid-19 aşıları ve Omicron varyantına ilişkin sorularını yanıtladı. Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Omicron varyantının hafif belirtilerle geçirilmesinin bir nedeninin aşılanma olduğunu ifade ederek, "Omicron ağır olmayabilir ama bir sebebi de Omicron'a yakalananların çoğu aşılı. Aşılı olunca da tabii ağır seyretmiyor. Ben aşılı olduğum için pek korkmuyorum artık." diye konuştu.

Kovid-19'a yakalanmadığını belirten Sancar, hangi aşıyı yaptırdığının sorulması üzerine, ABD'de mRNA tabanlı Moderna aşısını olduğunu söyledi.

"AŞI ÇEŞİTLERİ ARASINDA AYRIM YAPILMAMALI"

Türkiye'de aşı konusunda vatandaşlara tercih hakkı sunulmasına ve bazı aşılara karşı yapılan eleştirilere yönelik görüşünün sorulması üzerine Sancar, aşı çeşitleri arasında ayrımın yanlış olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"(Ben Çin aşısı istemiyorum, Türk aşısı istiyorum, şunu istiyorum bunu istiyorum...) Ben çok kişiye söyledim 'Bugün senin sıran geldi aşı olacaksın.' diye. Ben de gittim, aşı için sıraya girdim. Oradaki (ABD) bir hemşire 'Sen şu odaya gir.' dedi. Ben de girdim. 3 tane aşırı veriliyordu, birisi bizim Türklerin çıkardığı BioNTech, ikincisi Moderna, üçüncüsü de Johnson&Johnson. Bana aşı yapıldı ve ben hangi aşının yapıldığını bilmiyordum. Sormaz Amerikalı, ne varsa onu verecek. Hemşire aşı yaptı sonra sordum, 'Hangisi?' dedim, 'Moderna' dedi, ben de 'oldu' dedim. Ama Türkiye'de e-mail, telefon geliyor, 'Şu aşıyı oldum, benim antikorlarım şu kadar.' Bırak aşı olmuşsun artık."

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Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan "Ayrım yapmadan aşınızı olun" çağrısı
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