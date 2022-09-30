Nobel’e aday mutluluk

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 27 Temmuz 2021'de kadavradan alınan rahim nakledilen Havva Erdem (33), anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Erdem, yapılan nakil operasyonunun ardından 24 Eylül 2021'de taburcu edilmişti.Ardından hamile kalan Erdem, önceki gün 29 haftalık ve 1 kilo 720 gram bir kız bebek dünyaya getirdi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, dün düzenlenen basın toplantısıyla Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Dünyanın ilk rahim naklini 2011'de Derya Sert'e gerçekleştirmiştik. Bu proje, tıp dünyasında bir çığır açmıştı. Ardından, birçok ülkede rahim nakli gerçekleştirdi. Biz de yardım ettik. Aslında bu Nobel'e aday bir projedir. Türkiye'de çok anlaşılamadı. Derya 9 yılda birçok aşamadan geçti. 9 yılın sonunda da sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Türkiye'nin ikinci rahim naklini Havva Erdem'e yaptık. Çok sağlıklı bir doğum oldu. Bir bebeği dünyaya geldi" dedi.Yaptığı yüz, kol ve rahim nakilleri ile dünyada çığır açan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise "Bizim ameliyatlarımızın teknikleri kullanılarak dünyada ameliyatlar yapılıyor. Derya Sert'ten olumlu sonuç alır almaz bunu ikinci hastaya uyguladık. Hastamız da bebeğimiz de gayet sağlıklı. Aileye uzun ömür diliyorum. Birçok aile için de umarım umut olur. Bizim Nobel'imiz bu çocukların doğmasıdır" diye konuştu.