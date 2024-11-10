Nöbetleşe uyuşturucu ticaretinde online satış

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin; internet siteleri ve sosyal medya platformlarında oluşturulan "Sohbet" odalarındaki uyuşturucu trafiğine düzenlediği operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; söz konusu mesajlaşma uygulamalarında uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Zehir odaları, zehir tacirleri ve uyuşturucu madde satışında kullandıkları özel şifreler, Sanal Devriye Polisleri tarafından tek tek deşifre edildi. Toplamda 155 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Özel Harekat destekli operasyonlarda 142 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda iki kilo 647 gram Skunk maddesi, bir kilo 476 gram Ketamin maddesi, 641 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bin 404 adet uyuşturucu hap, 413 gram Kokain maddesi, 100 gram Hint Keneviri Tohumu, 39 adet LSD maddesi, 34 gram Metamfetamin maddesi, 10 gram Eroin maddesi, 2.55 gram Sihirli Mantar Tozu Maddesi, 850 gram kimyasal katkı maddesi, 287 gram aseton, üç hassas terazi, 1'i kuru sıkı altı ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği, 18 mermi, 179 bin 860 lira ve dört bin 20 dolar ele geçirildi.

SKUNK İÇİN "S BEDEN TİŞÖRT" ŞİFRESİ...

"Orijinal sokakta aktif" ve "Online sokaktayım" sloganlarıyla ve uyuşturucuların fotoğraflarıyla uyuşturucu maddeleri satan zehir tacirlerinin bazı uyuşturucu maddeleri "Amca, Buz, A4 Plaka, Şeker, Metin Amca (Metamfetamin), Limon, S Beden Tişört (Skunk) ve Zirve" kod adlarıyla satışa sundukları belirlendi. Uyuşturucu madde satıcılarının nöbetleşe "Online" olarak koordineli bir şekilde aktif olarak uyuşturucu madde satışı yaptıkları, polislere yakalanmamak için güvenlik kameralarının olmadığı kör noktaları tespit ettikleri ve uyuşturucu maddeleri satacakları kişilere anlık konum göndererek söz konusu noktalarda buluşup uyuşturucu maddeleri teslim ettikleri saptandı. Bazı uyuşturucu madde satıcılarının, uyuşturucu paralarını internet üzerinden alıp uyuşturucu maddeleri teslim etmedikleri ve çok sayıda kişiyi de dolandırdıkları iddia edildi.