Norveç uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki Norveç uyruklu Pia Tasdan, uzun süredir kendisinden haber alınamaması ve daireden koku gelmesi sebebiyle komşuları tarafından merak edildi. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kadının evine çilingir yardımıyla giriş yaptı. İkamet ettiği dairenin yatak odasında hareketsiz şekilde yerde bulunan Pia Tasdan'ın astım hastası olduğu ve evde yalnız yaşadığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, kadının ölümünün üzerinden yaklaşık 15-20 gün geçmiş olabileceği değerlendirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Pia Tasdan'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Ön otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra kesin ölüm nedeni için detaylı otopsi yapılacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri, ölüm olayının doğal mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiğini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Savcılığın talimatları doğrultusunda devam eden soruşturma sonucunda Pıa Tasdan'ın ölümüne ilişkin detaylar otopsiden sonra belirlenecek.

EVDE HİJYEN SORUNLARI ÖNE ÇIKTI

Öte yandan jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde, Pia Tasdan'ın yaşadığı dairenin hijyen açısından oldukça kötü durumda olduğu iddia edildi.