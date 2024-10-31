Norveçli turist kiralık evde gazdan zehirlendi

Dünya genelinde turistlerin konaklama için kullandığı Airbnb uygulaması dava konusu oldu. Tam olarak yasal zemine oturtulamayan kiralama yönteminin kontrolsüz bir şekilde büyümesi sorunları da beraberinde getirdi. Norveç'ten Türkiye'ye geçtiğimiz 12 Ocak'ta gezi amacıyla gelen turist Egıl Skarbo ve Yunanistan vatandaşı Evangelia Vranaki, 'Airbnb' uygulaması üzerinden Beyoğlu'nda bir daire kiraladı.Daireye giren çiftten haber alamayan Egıl Skarbo'nun bir arkadaşı, ev kiralayan Hülya E. isimli kişiye haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine apartman görevlisi İbrahim E. yedek anahtarla içeriye girince çifti yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yunanistan uyruklu kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Emniyet güçleri ve doğalgaz teknikerleri kiralık dairede yaptıkları incelemede karbondioksit yoğunluğu bulunduğunu tespit ederek ölçüm gerçekleştirdi.Çalışmalarda turist çiftin doğalgaz zehirlenmesi yaşadıkları anlaşıldı. Dairede ihmal nedeniyle gaz sızıntısı yaşanması üzerine ev sahibi Hülya E. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında gaz kaçağıyla ilgili ihmal olup olmadığının araştırılması için dosyaya bilirkişi atadı.İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli iş güvenliği uzmanları tarafından yapılan incelemelerde ev sahibinin kusurlu olduğu yönünde rapor düzenlendi. Savcılık, rapor üzerine Hülya E., hakkında 'Taksirle Bir Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Sebep Olma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan sanık Hülya E. dairenin bakımlarını zamanında yaptırdığını ve herhangi bir ihmali olmadığını söyledi. Kusurun doğalgaz şirketinde olduğunu belirten sanık beraatini talep etti.