Norveçli turist uyuşturucu komasında öldü

TURİSTİK seyahat amacıyla İstanbul'a gelen ve Beyoğlu'nda kiraladığı dairesinde ölü bulunan Norveçli Egil Skarbo'nun ölüm nedeni belli oldu. Yapılan incelemelerde, Egil Skarbo'nun kokain kullandığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. Skarbo ile birlikte Türkiye'ye gelen Yunan asıllı Avangelia Vrakani'nin de uyuşturucu komasına girdiği saptanmıştı. Vrakani'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Egil Skarbo'nun ölümünün ardından polis, Norveç Konsolosluğu'na bilgi verdi. Polis, turist çiftin uyuşturucuyu temin ettiği kişileri bulmak için araştırma başlattı.