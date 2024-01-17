Haberler Yaşam Haberleri Norveçli turist uyuşturucu komasında öldü
Giriş Tarihi: 18.1.2024

Norveçli turist uyuşturucu komasında öldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Norveçli turist uyuşturucu komasında öldü
TURİSTİK seyahat amacıyla İstanbul'a gelen ve Beyoğlu'nda kiraladığı dairesinde ölü bulunan Norveçli Egil Skarbo'nun ölüm nedeni belli oldu. Yapılan incelemelerde, Egil Skarbo'nun kokain kullandığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. Skarbo ile birlikte Türkiye'ye gelen Yunan asıllı Avangelia Vrakani'nin de uyuşturucu komasına girdiği saptanmıştı. Vrakani'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Egil Skarbo'nun ölümünün ardından polis, Norveç Konsolosluğu'na bilgi verdi. Polis, turist çiftin uyuşturucuyu temin ettiği kişileri bulmak için araştırma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz
SON DAKİKA: ABD'den F-16 açıklaması! "Türkiye'ye satışını destekliyoruz"
Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak
Bakan Kacır tarihi uzay yolcuğu öncesi A Haber'e konuştu: Türk milletinin bir hayali daha gerçekleşiyor
Putin aylar sonra dünyaya duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı...
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'dan İBB emekçilerine müjde: 1 Nisan'ı bekleyin!
Gaziantep'te 15 milyar liralık dev proje: İstasyon yerleri belli oldu! Yeni bir dönem başlatacak
Son dakika: Fenerbahçe Adanaspor’u 6 golle geçti! Kanarya son 16 turunda...
Katil İsrail'den yalan rekoru: Makineye bağlansalar elektrik şebekesi çökerdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Norveçli turist uyuşturucu komasında öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA