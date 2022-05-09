Norveç’ten Özbekistan’a hayali ihracat

Asya pazarının en güçlü deniz, hava ve kara yolu lojistik firması olan Globelink, alt taşeron olarak çalıştığı firmaların hayali ihracat yaparak şirketlerini dolandırdığını beyan ederek suç duyurusunda bulundu. Borusan Jojistik'in 7 milyon dolandırılma iddialarının ardından bu kez Asya pazarının en güçlü jojistik firması Globelink, taşeron firmaların hayali ihracat yaparak şirketlerini 6 milyon euro zarara uğrattığını öğrendi. İçerisinde Borusan Lojistik'i dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Azure firmasının sahibi Erkan Gül'ün başını çektiği 6 şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

GÖSTERMELİK TEDARİKÇİLİK TALEBİ

Globelink'in avukatları tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayet dilekçesinde hayali ihracat iddiasıyla yapılan dolandırıcılık şu şekilde anlatıldı: Globelink'in proje müdürü olarak görev yapan Melih S., çalışmaya başladıktan kısa süre sonra şirketin daha önceden hiç iş yapmadığı Galeri Üçler ve Meteks isimli şirketlerle çalışmaya başladı. Galeri Üçler isimli şirket Globelink'ten göstermelik anlamda alt tedarikçi olma talebinde bulundu. İddiaya göre Galeri Üçler ve Meteks adlı firmaların Globelink şirketiyle çalışmasını Melih S., tasarladı.

NORVERÇ'TEN ÖZBEKİSTAN'A HAYALİ İHRACAT

Galeri Üçler, Norveç'ten Özbekistan'a yapılacak bir taşıma işinin olduğunu belirtti. Yine iddiaya göre bu taşımayı Melih S., alt taşeron Meteks firmasına verdi. Globelink, 2017-2021 yılları arasında Meteks firmasına 6 milyon euro ödeme yaptı.

NORVEÇ GÜMRÜĞÜ HAYALİ TESLİMATI ORTAYA ÇIKARDI

Yapılan ödemeler ve lojistik hizmeti karşılığında Globelink şirketi Galeri Üçler'den 60 gün vadeli çek aldı. Ancak şirket Galeri Üçler firmasından şüphe duymaya başlayınca söz konusu taşımacılık olayını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde Meteks firmasına ait 18 adet Tır'ın Norveç gümrüğünden geçmediği tespit edildi. Durum Meteks yetkilileriyle paylaşılınca Globelink'e bir takım gümrükten Tır'ların geçtiğine dair evraklar sunuldu. Evraklarda yapılan inceleme ve gümrükle yürütülen irtibatta evrakların sahte olduğu ortaya çıktı.

BORUSAN DOLANDIRICILIĞIYLA AYNI YÖNTEM

Globelink yetkilileri Meteks firmasının Metin Gül adına olduğunu öğrenince daha önce Borusan Lojistik'in dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Erkan Gül'ün akraba olduğu ve ikilinin hesap hareketlerinin incelenmesi talebinde bulunuldu. Mağdur şirket yetkilileri Borusan Lojistik'in dolandırılma yönetimi ile kendilerinin dolandırılma yönetemlerinin aynı olduğunu belirterek şüphelilerin cezalandırılmalarını talep etti. Şikayet üzerine söz konusu dolandırıcılık iddialarının araştırılması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.