Not bırakıp kayıplara karıştı, cesedi bulundu

İstanbul'da ağabeyi ile birlikte antika dükkanı işleten 36 yaşındaki Emrah Aydın dükkana bıraktığı bir notun ardından kayıplara karıştı. Telaşa kapılan genç adamın ailesi emniyet güçlerine başvurarak Aydın hakkında kayıp ilanında bulundu. Yapılan ihbarın ardından polis güçleri Emrah Aydın'ın bulunması için çalışma başlattı.

'DENİZİN DİBİ GÜZELDİR' NOTUYLA KAYIPLARA KARIŞTI

Emrah Aydın'ın ağabeyi İsmail Aydın karakola yaptığı başvuruda kardeşi ile birlikte antika dükkanı işletmeciliği yaptığını bir sabah dükkana geldiğinde notla karşılaştığını anlattı. Notun içerisinde, 'Abi boşuna aramayın beni, denizin dibi güzeldir. Kendinize iyi bakın Emrah Aydın' kardeşinin hayatından endişe ettiğini ifade eden ağabey Emrah Aydın'ın psikolojik bir sorunu yada kötü bir alışkanlığının olmadığını anlattı.

1 AY SONRA AÇIK DENİZDE CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri genç adamın bulunması için harekete geçti. Kayıp ilanından yaklaşık bir ay sonra sahil güvenlik ekipleri açık denizde bir erkek cesedi bulunduğunu karakola bildirince olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Emrah Aydın'a ait olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından ceset üzerinde yapılan incelemede Aydın'ın 1 aydır denizde sürüklendiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM HAKKINDA SORUŞTURMA

Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç adamın intihar mı yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini açığa kavuşturmak için kapsamlı soruşturma başlattı.