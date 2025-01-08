Noterlik hizmetlerine erişim kolaylaştı

2024 yılında hizmete açılan 40 yeni noterlik ile 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısı 2 bin 383'e yükseltildiğini vurgulayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noter sayılarının artırıldığını, noterlik hizmetlerinde e-Noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti gibi birçok uygulamanın daha etkin hale geleceğini kaydetti.

Adaletin tesisine ve mahkemelerin iş yükünün azalmasına önemli katkı sunan noterlik hizmetlerinin toplumsal barışın sağlanmasında da önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Bakan Tunç, "Kamu hizmeti olan noterlik, adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sistemimizin temel taşlarından biridir. Noterlerimiz, yaptıkları işlemlere resmiyet kazandırmakta, hukuki uyuşmazlık çıkmasını büyük ölçüde azaltmakta, çıkan uyuşmazlıkların ise kolay ve çabuk sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır. Hiçbir tarafın çıkarını gözetmeden sadece yasaların kendilerine verdiği yetkileri kullanan noterlerimizi güçlendirmek, noterlik hizmetlerini geliştirmek ve vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar attık. Önümüzdeki süreçte de adalete erişimin ve hukuki güvenliğin önemli unsuru noterlerle ilgili yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz" dedi.

NOTERLİK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRDIK

Hafta sonu nöbetçi noterlik uygulaması ile vatandaşlara 7 gün hizmet verildiğini aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yurt içinde bir noterde yapılan işlemin başka bir noterden, yurt dışı konsolosluklarında düzenlenen noterlik işlemlerinin örneklerinin ise ülkemizdeki noterliklerden anında alınmasının sağlandığını belirtti. Noterlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırdıklarını söyleyen Adalet Bakanı Tunç, "Güvenli ödeme sistemiyle de noterlik hizmetlerinin etkinliğini artırdık. Parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi kullanımını pilot noterliklerde başlattık. Ayrıca 7/24 veraset ilamlarının noterlik tarafından da verilebilmesini düzenledik." ifadelerini kullandı.

NÖBETÇİ NOTERLİK UYGULAMASI KAPSAMINDA 3 MİLYON 303 BİN 832 İŞLEM YAPILDI

Hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana 3 milyon 303 bin 832 işlem yapıldı. Uygulama kapsamında 2024 yılında da 798 bin 17 işlem nöbetçi noterlerde gerçekleştirildi.

YURT DIŞI VE YURT İÇİ NOTERLİK İŞLEMLERİ VATANDAŞLARA KOLAYLIK SAĞLIYOR

Yurt dışı konsolosluklarımızda düzenlenen noterlik işlemlerinin örneklerinin ülkemizdeki noterliklerden anında alınmasının sağlanmasıyla gerçekleştirilen işlem sayısı 71 bin 241'i 2024 yılında olmak üzere 19 Ağustos 2019'dan bu yana 302 bin 118 oldu.

Noterlik uygulaması kapsamında, bir noterden yapılan işlemin başka bir yerdeki noterden anında alınabilmesi de sağlanmış olup, bu uygulama ile mesafeler ortadan kaldırılarak zaman kaybının önüne geçildi. Yurtiçinde iller arası alınan örnek sayısı ise 2024 yılında 303 bin 537 olmak üzere aynı zaman diliminde 708 bin 923 olarak gerçekleşti.

2024 YILINDA 26 BİN 726 İŞLEM ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Noterlik uygulamaları kapsamında 26 Ekim 2020 tarihinde başlatılan, e-Noter uygulamasıyla 80 bin 543 noterlik işlemi noterliğe gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirildi. 2024 yılında ise uygulama kapsamında 26 bin 726 noterlik işlemi elektronik ortamda yapıldı.

2024 YILINDA 49 GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gayrimenkul satış işlemleri 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren noterliklerde uygulamaya başlandı. Uygulama kapsamında 2024 yılında 49 gayrimenkul satış sözleşmesi noterliklerde gerçekleştirildi. Öte yandan Noterlik Kanununun 17/3'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılında toplam 3 bin 587 adet noterlik belgesi verildi.