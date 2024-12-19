Novakid Ekran Süresi Araştırmasını Yayınladı: Çocukların %58’i Eğitici Oyunları Tercih Ediyor

, 4-12 yaş arası çocukların ekran sürelerine dair değişimleri ortaya koyan son anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket, aralarında Türkiye'nin de olduğu 15 ülkeden 4 ila 12 yaş arasında çocukları olan 5.000'den fazla ailenin verilerini analiz ederek 2022'deki ekran süresi alışkanlıklarını 2024'tekilerle karşılaştırdı. Ebeveynlere, çocuklarının çeşitli etkinlikler için ekran başında geçirdikleri süre, bu ekran süresine ilişkin bakış açıları ve bunu etkili bir şekilde yönetme stratejileri soruldu. Ankete göre dünya genelindeki ebeveynler, çocuklarının ekran başında fazla vakit geçirdiğini düşünüyor ancak bu durumun çevrimiçi eğitim söz konusu olduğunda geçerli olmadığı görülüyor.

Çocukların Ekran Başında Geçirdikleri Süre Arttı

4-12 yaş arası çocuklar için Avrupa standartlarında online İngilizce eğitimi veren ödüllü Novakid'in Ekran Süresi Araştırması, ebeveynlerin %41'inin ekran süresinin azaltılmasını tercih ettiğini ve çocuklarının bu süreyi daha çok eğitim amaçlı kullanmalarını istediklerini gösteriyor. Global veriler, haftada ortalama 1-2 saat ekran başında vakit geçiren çocukların oranının %55'ten %24'e düştüğünü, haftada 7-10 saat ekran başında vakit geçirenlerin oranının ise neredeyse üç katına çıkarak %8'den %22'ye yükseldiğini ortaya koyuyor. Ebeveynlerin çocuklarının "tam kararında" vakit geçirdiğini düşündüğü ilk üç kategori; film ve çizgi film izlemek (%41), sosyal medyada arkadaşlarıyla sohbet etmek (%55) ve müzik dinlemek (%62) oldu.

Türkiye'deki Çocukların %49'u Haftada 6 Saatten Fazla Online Eğitime Zaman Harcıyor

Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 75'i online eğitimin çocuğun öğrenimi için faydalı olduğuna inanıyor. 2022'de ebeveynlerin %62'si, çocukların elektronik cihazları eğitim amaçlı kullanma sürelerinin "tam kararında" olduğunu belirtirken, bu oran 2024'te %35'e düştü. Buna karşılık, "çok fazla vakit harcandığını" düşünen ebeveynlerin oranı ise %1'den %20'ye yükseldi.

2022 yılında Türkiye'deki ebeveynlerin çoğunluğu (%59) çocuklarının çevrimiçi öğrenmeye haftada 2 saatten az zaman ayırdığını belirtmiştir. Sadece %17'si haftada 6 saatten fazla zaman harcıyordu. Ancak 2024 yılına gelindiğinde ailelerin %49'u çocuklarının eğitim amaçlı olarak haftada 6 saatten fazla ekran başında vakit geçirdiğini bildirmiştir. Novakid, çocukların artık haftada ortalama 4-5 saatini ekran karşısında geçirdiğini tespit etmiştir.

Çocuklar %58 ile En Çok Eğitici Oyunları Tercih Ediyor

Anket, ekran süresinin giderek artan bir miktarının eğitici oyunlara gittiğini ortaya koyuyor. Ankete göre Türkiye'deki ebeveynler'in %58'i çocuklarının en çok eğitici oyun içerikleriyle ilgilendirklerini söylüyor. Eğitici oyunları sırasıyla eğitici videolar %51, online dersler %45, uygulamalar %44 ve ödev için araştırma %41 izliyor. Ebeveynlerin %51'i, oyun oynamayı da eğitici bir deneyim olarak gördüklerini belirtiyor. Çocuklarının ekran sürelerinin nasıl kontrol altında tutulduğu sorulduğunda ise ebeveynlerin %68'i çocuğuyla bu durumu konuşarak çözdüğünü söylerken %31'i ise ebeveyn kontrolü uygulamaları kullandığını belirtiyor.

Ebeveynler Ekran Süresini Nasıl Etkin Yönetebilir?

Novakid'in araştırması, çocukların ekran süresini etkin bir şekilde yönetmenin ebeveynler için giderek daha kritik bir konu haline geldiğini ortaya koyuyor. Dijital araçlar ve platformlar, eğitimde fırsatlar sunarken, aynı zamanda dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken alanlar oluşturuyor. Ebeveynler, çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi dengelemek için hem iletişim hem de teknolojik çözümlerden yararlanıyor. Sonuç olarak, dijital eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte, çocukların ekran süreleri de artış gösteriyor. Ancak bu artış, eğitim amaçlı olduğunda, ebeveynler tarafından olumlu karşılanıyor. Novakid'in araştırması, online eğitimin çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını ve ekran süresinin bu bağlamda etkin kullanılmasının önemini vurguluyor. Novakid'in ekran süresi araştırması, dijital eğitimin geleceğine dair önemli veriler sunarken, ebeveynlerin bu yeni dijital dünyaya adapte olma süreçlerini de gözler önüne seriyor.

Novakid Hakkında

Çocuklar için ödüllü bir çevrimiçi İngilizce öğrenme platformu olan Novakid hayata geçirdiği çevrimiçi derslerle çocuklar için İngilizceyi eğlenceli ve ilgi çekici hale getiriyor. Sertifikalı, deneyimli anadili İngilizce olan ve anadiline yakın İngilizce öğretmenleriyle bireysel dersler ve Grup Konuşma Pratiği seansları sunuyor. Novakid müfredatı, genç öğrencilerin dikkatini çekmek ve eğitmek için tasarlanmış tam kapsamlı dil öğrenimi, oyunlar ve etkinliklerin heyecan verici bir kombinasyonundan oluşuyor.

Novakid, 2017'deki başlangıcından bu yana 550.000'den fazla öğrenciye 18 milyondan fazla ders verdi. Novakid platformu, çocuklara İngilizce konuşma pratiği için güvenli bir yer sağlayarak okul öğrenimini tamamlıyor ve materyaller oyun yoluyla öğrenmeye dayanıyor.

İngilizce'de uzmanlaşmak çocuklar için akademik ve kariyer fırsatlarıyla dolu bir dünyanın kapılarını açar. Çocukların akıcı İngilizce öğrenmesi için Novakid ücretsiz deneme dersi sunar.

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