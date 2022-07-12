NTE nedir, ne işe yarar? Nadir Toprak elementleri nerelerde kullanılır, kullanım alanları nelerdir?

Nadir Toprak elementleri nerelerde kullanılır, kullanım alanları nelerdir? sorusu sabaha Eskişehir'in Beylikova içesinde dünyanın en büyük ikinci NTE rezervi bulunmasının gündem olmasıyla daha da çok aratılıyor. Çin'deki dünyanın en büyük rezervinden sonra en büyük ikincisi Eskişehir'de bulundu. 694 tonluk rezerv hakkında birçok soru yöneltiliyor. Peki, NTE nedir, ne işe yarar? İşte detaylar!
NTE NEDİR, NE DEMEK?
Nadir toprak elementleri ya da kısaca NTE, lantanitlerle birlikte itriyum ve skandiyum elementlerinin oluşturduğu bir grubu kapsamaktadır. Lantanitler atom numaraları 57 den 71'e kadar olan ve kimyasal olarak benzer elementlerin oluşturduğu bir gruptur. Atom numarası 39 olan itriyum ve atom numarası 21 olan skandiyum da lantanitlerle benzer kimyasal özellikleri nadir toprak elementlerinin içine dâhil edilmiştir. Yerkabuğunda diğer minerallere oranla daha fazla bulunmadıkları sanıldığından dolayı bu ismi almışlardır.
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NERELERDE KULLANILIR?
Nadir toprak elementleri cam ve seramik sanayi, lazer üretimi, petrol katalizörü, ileri teknoloji cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hibrid arabaların, elektrikli taşıt araçların, rüzgar türbinlerin, güneş enerjisi panellerin ve birçok temiz enerji teknolojisinde kullanılmakta. Yeşil teknolojilerinde gerekli olmalarından dolayı sıklıkla yeşil elementler olarak bilinmektedir.