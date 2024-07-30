Nüfus artış seyrinde korkutan senaryo

Demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam ettiğini varsayan ana senaryoya göre, Türkiye'nin 2030 yılındaki nüfusu 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkacak. 2050'de ise sayı 93 milyon 774 bin 618'e yükselecek. Nüfusun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor. Bu kapsamda sayının 2100 yılında 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor. Yine ana senaryo dikkate alındığında, yaşlı nüfus oranının 2050'de yüzde 23.1'e, 2075'te yüzde 31.7'ye ve 2100'de yüzde 33.6'ya ulaşması bekleniyor. Ayrıca 'çocuk' olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfus oranının 2075'te yüzde 12.4'e, 2100'de ise yüzde 11.8'e gerileyeceği öngörülüyor. Projeksiyon sonuçları, 2030'un ilk yarısında yaşlı nüfus oranının yüzde 15'i aşacağına işaret ediyor.Öte yandan doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan bir diğer senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2044'te 89 milyonla en yüksek sayıya ulaşacağı, 2100'de ise 55 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor. Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayılan başka bir olası senaryoya göre de Türkiye nüfusunun 2056'da 100 milyonun üzerine çıkacağı öngörüldü.