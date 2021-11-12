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Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:48 Son Güncelleme: 12.11.2021 13:54

‘Nüfus memuru’ sızdırdı çete üyeleri dolandırdı

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘Nüfus memuru’ sızdırdı çete üyeleri dolandırdı

İstanbul Siber Polisleri üç milyon liralık vurgun yapan bir dolandırıcılık çetesini çökertti. Çeteye bilgileri bir Nüfus Memuru’nun sızdırdığı belirlendi. Nüfus Memuru da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yüklü miktarda dolandırıcılık yapan bir çeteye İstanbul merkezli iki ilde operasyon düzenledi. 7'si İstanbul'da, 2'si Mersin'de olmak üzere toplam dokuz adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında Mersin'de görevli bir Nüfus Memuru'nun da bulunduğu yedi çete üyesi "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından ötürü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 22 cep telefonu, üç sahte kimlik ve çok sayıda sim kart ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

ÖNCE SİM KARTLARI İKİZLEDİLER

İstanbul Siber Polisleri; çetenin yöntemlerini deşifre etti. İddialara göre; gözaltına alınan Nüfus Memuru; banka müşterilerine ait cep telefonu numaraları ve kimlik bilgileri başta olmak üzere özel ve kişisel bilgileri çetenin üyelerine aktardı. Mağdurların bilgileri ve kendi fotoğraflarıyla hazırladıkları sahte kimliklerle "Telefonumu çaldırdım" diyerek GSM Şirketleri'ne başvuru yapan ve ikiz sim kart çıkartan çete üyeleri; böylelikle mağdurların internet bankacılığı şifrelerini de sıfırlayarak ele geçirdi. İkiz sim kartlar açılınca kullandıkları telefon hatları kapanan mağdurlar durumu fark edene kadar çete üyeleri, banka müşterilerinin hesaplarını kısa sürede ele geçirdi ve banka hesaplarındaki paraları EFT veya havale yoluyla tanıdıkları üçüncü şahısların hesaplarına gönderdi. Çete üyelerinin üç milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edildi. 950 bin liraya bloke konuldu. Yurt dışında olduğu tespit edilen bir çete üyesi ise firari olarak aranıyor.

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‘Nüfus memuru’ sızdırdı çete üyeleri dolandırdı
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