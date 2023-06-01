Haberler Yaşam Haberleri Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak
Giriş Tarihi: 1.6.2023 17:03

Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlükleri, 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık bulundurulacak

Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS sınavına katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Adayların mağdur olmaması için T.C. kimlik kartı bedelini başvurudan önce yatırmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte sınav merkezi olan nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." bilgisi verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle... Koltuğunu sağlamlaştırmak için o isimlerin fişini çekti!
CHP’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar
SON DAKİKA: Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti
8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir
İzmirlinin derdi: Sel, çamur, kötü koku, Tunç Soyer'in derdi: Gezi Terörü! İşte CHP'nin vatandaşa 'hizmet' anlayışı
Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu! Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları açıklandı
28 Mayıs seçimleri sonrası 7'li koalisyon darmadağın! Büyük kriz patlak verdi
Son dakika: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! CHP liderinden 'istifa' açıklaması...
SON DAKİKA: İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti...
Bizde de vardı senin gibi bir deha
ARKADAŞINA GÖNDER
Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA