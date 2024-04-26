Nuh Suresi 10. Ayet Okunuşu - Nuh Suresi’nin 10. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Nuh Suresi'nde yer alan 28 ayetin birbirinden farklı mesajları vardır ve bunların her biri çok önemlidir. Uzman ilahiyatçıların da sıklıkla söylediği gibi, Kuran-ı Kerim'de yer alan surelerin içindeki her ayet birer birer incelenirse Kuran-ı Kerim üzerine edinilen bilgi daha derin olacaktır. Nuh Suresi'nin 10. Ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve mealini bilmek ve incelemek de bu nedenle önemlidir.

Nuh Suresi'nin 10. Ayeti Arapça Yazılışı

Nuh Suresi 10. Ayet Okunuşu

Kuran-ı Kerim'de yer alan ayetlerin Türkçe anlamı ve mealini öğrenmek kadar, asıl dilindeki okunuşlarını bilmek de önemlidir. Nuh Suresi'nde yer alan ayetlerden biri olan 10. Ayetin Arapça okunuşu ise aşağıda yer aldığı gibidir;

Fekultu-staġfirû rabbekum innehu kâne ġaffârâ(n)

Nuh Suresi 10. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Nuh Suresi'nde yer alan 10. Ayetin Türkçe anlamı şu şekildedir:

Dedim ki: "Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin; O, çok bağışlayıcıdır."

Nuh Suresi 10. Ayet Tefsiri

Nuh Suresi'nin 10. Ayetinde, ayetin Türkçe anlamından da anlaşılabileceği gibi, Allah'ın bağışlayıcı özelliğine önemli bir vurgu yapılmıştır.

Allah'a iman edenler, Allah'ın çok bağışlayıcı olduğunu bilerek bağışlanmayı dilemelidirler. Bu şekilde işlenmiş olan günahların affedilmesi için önemli bir adım atılacaktır. Allah, kullarına karşı her zaman merhametli ve bağışlayıcıdır.