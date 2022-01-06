NUN Okulları’ndan IB rekoru

Dünyada toplam 150'den fazla ülkeden 4 bin 500 okulun iştirak ettiği, 200 bin öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nda, sınava giren NUN Okulları öğrencilerinin yüzde 30.3'ü 40 ve üzeri puan almayı başarırken, bir öğrenci de üstün başarı göstererek 45 tam puan aldı. IB Küresel istatistiklerinde yüzde 87 olan diploma alma oranını yüzde 100 başarı sağlayarak geride bırakan NUN Okulları öğrencileri, 36.30'luk ortalama puan ile de dünya ortalamasının üzerine çıktı.Cambridge, Oxford, Harvard ve Stanford gibi dünyanın seçkin üniversitelerine kabul edilmek için gereken başarı düzeyi olan 40 ve üzeri puan alan öğrencilerin oranı ise yüzde 30.3. NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye, öğrencilerin son iki yıl boyunca pandeminin de getirdiği tüm zorlukları göğüsleyip IB Diploma Programı sınavlarını başarıyla geçtiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde yurt dışındaki üniversitelere yapılacak başvuru ve kabul süreçlerine odaklanacağız" dedi. SABAH