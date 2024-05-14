Haberler Yaşam Haberleri Nur Suresi 26. Ayet Okunuşu - Nur Suresi’nin 26. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali
Giriş Tarihi: 14.5.2024 13:02

Nur Suresi 26. Ayet Okunuşu - Nur Suresi’nin 26. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Aydınlık ve karanlık arasındaki sınırları çizen, insanoğluna rehberlik eden Kuran'da, Nur Suresi'nin 26. ayeti özellikle dikkat çekicidir. Bu ayet, toplum içindeki kadın erkek ilişkilerine odaklanmaktadır. Nur Suresi 26. ayet okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali sayesinde ayetin çağımızdaki anlamını ve insan ilişkilerine olan etkisini anlayabiliriz.

Nur Suresi 26. Ayet Okunuşu - Nur Suresi’nin 26. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Kadın-erkek ilişkileri, toplumun temel taşlarından birini oluştururken, İslam perspektifinde bu ilişkilerin nasıl şekillendirilmesi gerektiği önemli bir konudur. Nur Suresi'nin 26. ayeti, bu konuda önemli ipuçları sunar. Nur Suresi 26. ayet okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali, ayetin kadın-erkek ilişkileri üzerindeki etkisini ve çağımızdaki yansımalarını anlamamıza yardımcı olur.

Nur Suresi 26. Ayet Arapça Yazılışı

Nur Suresi 26. Ayet Okunuşu

Elḣabîśâtu lilḣabîśîne velḣabîśûne lilḣabîśât(i)(s) ve-ttayyibâtu littayyibîne ve-ttayyibûne littayyibât(i)(c) ulâ-ike muberraûne mimmâ yekûlûn(e)(s) lehum maġfiratun verizkun kerîm(un)

Nur Suresi 26. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır.

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