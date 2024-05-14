Nur Suresi 3. Ayet Okunuşu - Nur Suresi 3. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Kur'an- Kerim'in 24. suresi olan Nur Suresi ismini 35. Ayetinde geçen 'nur' sözcüğünden almıştır. İslam kaynaklarından edinilen bilgilere göre imanın artması ve Allah-u Teala'nın (c.c) rızasını almak için okunan Nur Suresi Medine döneminde inmiştir. Ayetleri tek tek incelendiğinde Nur Suresi 3. Ayet anlamı, okunuşu ve meali başlıkları dikkat çekmektedir.

Nur Suresi 3. Ayet Okunuşu

Nur Suresi 3. ayetin Türkçe okunuşu bu şekildedir;

Ezzanı la yenkihu illa zaniyeten ev müşriketev vezzaniyetü la yenkilhuha illa zanin ev müşrik ve hurrime zalike alel mü'minın

Nur Suresi 3. Ayet Arapça Yazılışı

Nur Suresi Okunuşu için Tıklayınız

Nur Suresi 3. Ayet Anlamı (Meali)

Nur Suresinin 3. Ayeti kerimesinin Türkçe meali şu şekildedir;

Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu mü'minlere haram kılınmıştır.

Nur Suresi'nin ilk ayeti kerimeleri hicret döneminin ilk yılının sonu ve ikinci yılının başlarında inmiştir. Nur Suresi'nde Allah-u Teala (c.c)'ya iman ve ibadet etmekten, müminlerin aile hayatı ve yaşam şekillerinden, inançlılardan ve münafık kimselerden bahsedilmiştir. Nur Suresi 3. ayet ise zina edenlerle nikahlanmanın Yüce Allah (c.c)'un katındaki ve İslamiyetteki hükmüne dair bilgiler verilmiştir.