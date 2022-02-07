Nurcan Arslan cinayetinde mahkeme 3. kez müebbet dedi





"BEN KENDİMİ İYİLİK YAPMAYA ADAMIŞ BİRİYİM"



Sanık Abdullah Melih Barış savunmasında "Olayı planlamadım. Olayın gerçekleştiği yeri ben değil maktul Nurcan ayarladı. Ben kendisini devletine ve milletine iyilik yapmaya adamış bir insanım. Bana şans verirseniz müteşekkir olurum. Ben bırakın bir insana zarar vermeyi bir canlıya zarar verecek biri değilim. Ben çocuklarım birbirlerine zarar vermesin diye silahımı yanıma aldım. Kesinlikle bu olayı planlamadım. Bana etmiş olduğu hakaretlerden dolayı cinnet getirdim. Bir evladı annesinden babasından ayırdığım için ölmek istiyorum. Çok pişmanım. Cezaevinde geçirdiğim 6 senede eğitimimi tamamladım ve ıslah olmuş durumdayım. İyi bir vatandaş olmaya çalışıyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Rahatsızlıklarım olduğu için silahımın ruhsatını alamadım. Dağlık bir alanda yaşadığım için silahım var" dedi.