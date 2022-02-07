Nurcan Arslan cinayetinde mahkeme 3. kez müebbet dedi

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Nurcan Arslan'ı(40) 30 Ocak 2016 günü Küçükçekmece'de 5 kurşunla öldüren Tokat Almus Kurtuluş mahallesinin muhtarı Abdullah Melih Barış(39) hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi 2018 yılında evli ve 3 çocuk babası olan sanığı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın duruşmadaki iyi halini gözeterek cezayı "müebbet" hapis cezasına indirdi. Yargıtay kararı bozdu. Mahkeme ikinci yargılamasında kararında direnerek "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanığın cezasını iyi halden müebbet hapis cezasına indirdi. Üye hakim "iyi hal" indiriminin uygulanmaması konusunda karara muhalefet şerhi düştü. Yargıtay kararı ikinci kez bozdu ve yeniden yargılanmanın yapıldığı bugün sanığa mahkeme üçüncü kez müebbet hapis cezası vererek kararında direndi. Karara mahkeme başkanı şerh düştü.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraflar da hazır bulundu.
"BEN KENDİMİ İYİLİK YAPMAYA ADAMIŞ BİRİYİM"
Sanık Abdullah Melih Barış savunmasında "Olayı planlamadım. Olayın gerçekleştiği yeri ben değil maktul Nurcan ayarladı. Ben kendisini devletine ve milletine iyilik yapmaya adamış bir insanım. Bana şans verirseniz müteşekkir olurum. Ben bırakın bir insana zarar vermeyi bir canlıya zarar verecek biri değilim. Ben çocuklarım birbirlerine zarar vermesin diye silahımı yanıma aldım. Kesinlikle bu olayı planlamadım. Bana etmiş olduğu hakaretlerden dolayı cinnet getirdim. Bir evladı annesinden babasından ayırdığım için ölmek istiyorum. Çok pişmanım. Cezaevinde geçirdiğim 6 senede eğitimimi tamamladım ve ıslah olmuş durumdayım. İyi bir vatandaş olmaya çalışıyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Rahatsızlıklarım olduğu için silahımın ruhsatını alamadım. Dağlık bir alanda yaşadığım için silahım var" dedi.
MAHKEME BAŞKANI KARARA ŞERH KOYDU
Mahkeme heyeti oy çokluğu ile direnme kararı vererek sanığı 3. kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme başkanı "Failin suçu işlemekten vazgeçmesi ve bir başka nedenle ve bir başka ani kararla fiili işlemesinde tasarlamadan söz edilemez. Suçu işleme kararının hangi düzeydeki eylem için ve ne zaman aldığı ile eylemin şarta bağlı olmayan bu kararlılıktan ne kadar zaman geçtikten sonra işlendiği mevcut kanıtlarla saptanmalı, suç kararıyla eylem arasında geçen zaman dilimi içerisinde ruhi sükunete ulaşıp ulaşamayacağı değerlendirme konusu yapılmalıdır" diyerek karara şerh koydu.
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"6 YILDIR NURCAN İÇİN ADALET BEKLİYORDUK, ALDIK"
Duruşmanın ardından basın açıklamasında bulunan Nurcan Arslan'ın kardeşi Gülcan Arslan "Mahkeme bugün kararında yine direndi ve müebbet hapis cezası verdi. 6 yıldır Nurcan adalet bekliyorduk, adaleti aldık. Bizimle bugün burada olan herkese teşekkür ederim. Nurcan için adalet, katledilen bütün kadınlar için adalet diyorum" şeklinde konuştu.