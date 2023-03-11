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Giriş Tarihi: 12.3.2023

Nurdağı’nda kalıcı konutların betonu döküldü

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Nurdağı’nda kalıcı konutların betonu döküldü
Asrın felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Bademli mahallesinde yapımına başlanan kalıcı konutların inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 26 bloktan oluşacak 456 konuttan ilk olarak 8 blokta hafriyat işleri tamamlanarak grobetonu döküldü. SABAH, TOKİ kalıcı konut inşaat çalışmalarını yerinde görüntüledi. İlk etapta 8 bloğun grobetonu döküldü. Depremden en çok etkilenen Nurdağı ilçesindeki depremzede vatandaşlar TOKİ tarafından yapılan konutlar tamamladığında bu mahalleye taşınacak. Binalar tünel kalıp sistemiyle yapılacak. Bina yüksekliği zemin artı 3 kat olarak planlanan projede daireler 2+1 ve 3+1 olarak vatandaşlara sunulacak.

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Nurdağı’nda kalıcı konutların betonu döküldü
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