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Giriş Tarihi: 13.3.2023 15:57

Nurdağı'ndaki geçici barınma merkezinin yapım aşamaları kayıt altına alındı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için inşası süren geçici barınma merkezindeki çalışma gün gün dronla kayıt altına alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü 12 Şubat'ta depremzedeler için geçici barınma merkezinin yapımına başladı.

Anadolu Ajansı, yığma yapı, prefabrik ve konteynerden oluşan geçici barınma alanlarının bulunduğu merkezdeki çalışmaları 12 Şubat- 12 Mart tarihleri arasında dronla görüntüledi.

Görüntülerde, çalışmaların başladığı günden barınma merkezinin yaşamaya hazır hale getirilmesine kadar geçen sürede yaşanan değişim yer aldı.

Barınma merkezinin içinden de görüntüler yer alıyor.

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Nurdağı'ndaki geçici barınma merkezinin yapım aşamaları kayıt altına alındı
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