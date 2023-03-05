Nurdağı’nın ilk kebapçısı açıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Bahri Akbalık, deprem felaketinde yerle bir olan Urfa Sofrası adlı işyerinin enkazından çıkardığı eşyaları ilçenin hemen girişinde, yol kenarına taşıyarak burada yaptığı kebapları satışa sundu.

Deprem öncesine kadar işlerinin iyi olduğunu, ocak başı olarak faaliyet gösteren işyerinde 12 masa ile müşterilerine hizmet verdiklerini söyleyen Akbalık, "Başımıza büyük bir felaket geldi. Ailemizde kaybımız yok ama akrabalarımızdan enkaz altında kalarak hayatını kaybeden oldu. Evimiz ve işyerimiz yerle bir oldu ama canımız sağ şükürler olsun. Şu an ailemle birlikte çadırda kalıyoruz. Sürekli çadırda beklemek olmaz, kendi ekmeğimizi kazanmak için dükkanın enkazından çıkarabildiğimiz bazı eşyaları yol kenarına taşıyarak işe başladık. İnsanlar burayı görünce mutlu oluyor. Çünkü burası eskiden bir kavşaktı. Uzun yoldan gelenler yol üstü olan ilçemizde dinlenir, yemek yerdi. Koca ilçede bir tane de olsa işyerinin yeniden hizmete açılması insanlara umut oluyor. Herkes biliyor ki eskisi gibi olmayacak ama hayata yeniden devam edeceğiz" dedi.

Kebap için lazım olan malzemeleri şimdilik dışarıdan temin ettiklerini söyleyen Akbalık, "Eti bulmak problem değil, burada hayvancılık yaygındı. Bölgede iyi et var. Şu an en büyük problemimiz sıcak pide bulmak. İnşallah bizden sonra diğer işyerleri de yavaş yavaş açılır" diye konuştu.