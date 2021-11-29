Nurettin başhekimden alkışlık hareket

Pandemide kan bağışı ve organ bağışı durdu. Yaklaşık 30 bin kişi organ bağışı bekliyor. Biz de bu etkinlik sayesinde 10 ayda alamadığımız organ bağışının yarısını iki günde aldık. Farkındalık anlamında çok etkili oldu. Aşı karşıtlığı değil de bir tereddüt, şüphe ve bilgisizlik olduğunu gördük. Soru işaretleri silinince herkes zaten aşısını oluyor. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşları da Kızılay standına yönlendirdik. Turkovac konusunda da kafalarındaki soruları sordular, aydınlattık.
Etkinlikte yüzlerce vatandaş organlarını bağışladı. Oraya gelen, benimle fotoğraf çektirmek isteyen hemşerilerime önce 'Aşını olup organlarını bağışladın mı?' diye sordum. Onlar da en son benimle organ bağışı kartlarıyla birlikte poz verdiler. İnsanımız aslında ne organ bağışına ne de aşıya karşı. Sadece birinin onları aydınlatması ve soru işaretlerini silmesi lazım. Ne olduğu anlatılınca karşılık buldu Biz de ekipçe çok mutlu olduk.