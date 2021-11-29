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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Nurettin başhekimden alkışlık hareket

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Nurettin başhekimden alkışlık hareket
İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Karabük Günleri'ne Karabüklü olduğu için davet edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, daveti organ bağışı ve aşı için stant açma şartıyla kabul etti. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan Yiyit, etkinlik çadırında açılan stantta vatandaşları hem organ bağışı hem de aşıya ikna etme çalışmalarını bizzat yürüterek 'helal olsun' dedirtti. Yiyit, SABAH'a konuştu:



Pandemide kan bağışı ve organ bağışı durdu. Yaklaşık 30 bin kişi organ bağışı bekliyor. Biz de bu etkinlik sayesinde 10 ayda alamadığımız organ bağışının yarısını iki günde aldık. Farkındalık anlamında çok etkili oldu. Aşı karşıtlığı değil de bir tereddüt, şüphe ve bilgisizlik olduğunu gördük. Soru işaretleri silinince herkes zaten aşısını oluyor. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşları da Kızılay standına yönlendirdik. Turkovac konusunda da kafalarındaki soruları sordular, aydınlattık.
Etkinlikte yüzlerce vatandaş organlarını bağışladı. Oraya gelen, benimle fotoğraf çektirmek isteyen hemşerilerime önce 'Aşını olup organlarını bağışladın mı?' diye sordum. Onlar da en son benimle organ bağışı kartlarıyla birlikte poz verdiler. İnsanımız aslında ne organ bağışına ne de aşıya karşı. Sadece birinin onları aydınlatması ve soru işaretlerini silmesi lazım. Ne olduğu anlatılınca karşılık buldu Biz de ekipçe çok mutlu olduk.

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Nurettin başhekimden alkışlık hareket
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