Nuri Demirağ’ın torunu Prof. Dr. Banu Onaral vefat etti

Türk havacılığının önemli isimlerinden Nuri Demirağ'ın torunu Prof. Dr. Banu Onaral, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü ABD'de 74 yaşında vefat etti. Onaral'ın cenazesinin bugün Philadelphia Friends South Western Burial Ground'da toprağa verileceği öğrenildi. Notre Dame de Sion Lisesi'nden mezun olan Onaral, Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi gördü. Onaral, 1978'de Biomedikal Mühendislik Doktorasını Pennsylvania Üniversitesinde tamamladı. ABD'deki Drexel Üniversitesinde Biyomedikal Mühendisliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesini kuran Onaral, burayı 2015 yılına kadar yönetti. Ocak 2015'ten itibaren Onaral, "Küresel İnovasyon Ortaklıkları" rektör danışmanlığı görevini üstlendi. Prof. Dr. Banu Onaral'ın araştırma ve öğretim alanında akademik çalışmaları, işlevsel beyin görüntüleme, ultrason ve optik yoğunluklu biyomedikal sinyal işlemciliği ve kompleks sistemler ağırlıklı bilgi ve sistem mühendisliğine odaklandı. Araştırma grubuyla işlevsel optik beyin görüntüleme konusunda öncü AR-GE programları yürüttü. Onaral, 2019'daki TEKNOFEST İstanbul'da, dedesi Nuri Demirağ'ın tasarladığı Nu. D36 uçağının sanal gerçeklik (VR) simülasyonunu deneyimlemişti.