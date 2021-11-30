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Giriş Tarihi: 30.11.2021 06:49 Son Güncelleme: 30.11.2021 07:08

Nuri ve Esra Yıldız çiftinin katilleri akrabaları çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Nuri ve Esra Yıldız çiftinin katilleri akrabaları çıktı

Otel işletmecisi Nuri ve Esra Yıldız çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün çiftin akrabası olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ekim ayında, otomobil içinde öldürülen otel sahibi Nuri Yıldız ile evinde öldürüldüğü belirlenen eşi Esra Yıldız cinayeti ile ilgili soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında HTS kayıtlarından yola çıkan polis önceki gece 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operayonda şüpheliler Fahri Y. (58), Zübeyde Y. (65), Songül Y. (37), Mühyettin Y. (35), Ferhat Y. (27), Berfin Y. (26) ve Aleyna Y. (20) gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 7 şüphelinin çiftin akrabaları olduğu ve aralarında borç meselesi yüzünden sorunlar bulunduğu öğrenildi.



Nuri Yıldız'ın kullandığı otomobil 10 Ekim'de TEM yolunda yanmış, cansız bedeni ise başına kurşun sıkılmış olarak 3 gün sonra Beylikdüzü'nde bulunmuştu.



Otel işletmeciliği yapan Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın da Avcılar'daki evinde öldürüldüğü belirlenmişti.

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Nuri ve Esra Yıldız çiftinin katilleri akrabaları çıktı
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