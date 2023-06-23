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Giriş Tarihi: 23.6.2023 14:45 Son Güncelleme: 23.6.2023 16:44

Nuriye Çomak Kimdir? Kaç Yaşında? Asıl Mesleği Ne?

Nuriye Çomak, 9 Mayıs 1989 tarihinde Eskişehir’de doğmuş ve 34 yaşında olan bir influencer ve sosyal medya fenomenidir. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Mezunudur. Evli ve 2 kız annesidir. Aile şirketlerinde muhasebe işlerini yönetiyor. Aynı zamanda eşi ile birlikte ev dekorasyonu işi ile meşgul oluyor. Ancak, Nuriye Çomak'ın asıl popülerliği, Instagram ve Youtube platformlarında yaptığı çalışmalarla gelmiştir.

Nuriye Çomak Kimdir? Kaç Yaşında? Asıl Mesleği Ne?

Nuriye Çomak, el becerisi olan ve kendi eşyalarını kendisi yapmak isteyen kişilere ışık tutan kendin yap projeleriyle tanınmaktadır. Sosyal medyanın büyümesiyle birlikte, kendin yap tarzı içerikler popülerlik kazanmış ve Nuriye Çomak da bu alanda öne çıkmıştır. Evinizde bulunan artıklardan yeni ürünler yapmanın mümkün olduğunu göstererek, pratik bilgiler sunan Çomak'ın öne çıkmasının bir nedeni de insanlara yardımcı olmayı sevmesidir. İnsanlara fayda sağlamak ve onlara pratik çözümler sunmak onu mutlu eden bir faktördür. Bu sebeple, sosyal medya platformlarında kendin yap videoları çekerek, takipçilerine rehberlik etmektedir. Üstelik, iş arayanlar için sosyal medyanın sunduğu fırsatlara da değinerek, insanları sadece vakit geçirmek için değil, bir şeyler üretmek amacıyla sosyal medyayı kullanmaya teşvik etmektedir.

Nuriye Çomak, mali müşavirlik eğitimiyle edindiği bilgi birikimini sosyal medya üzerindeki etkileşimleriyle birleştirerek, kendi alanında başarılı bir isim haline gelmiştir. Kendin yap projeleriyle insanlara ilham veren, yardımcı olan ve pratik çözümler sunan Nuriye Çomak, Instagram ve Youtube'da geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. İnsanlara fayda sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalarla, sosyal medya dünyasında kendine özgü bir yer edinmiştir.

*ilandır

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Nuriye Çomak Kimdir? Kaç Yaşında? Asıl Mesleği Ne?
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