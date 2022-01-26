Nursel ölmek istemiyor: 2,5 aylık bebeğinin üzerine araba sürmüş

Nursel S., Şubat 2020'de tanıştığı Hamza D. ile 1.5 yıl boyunca birliktelik yaşadı.Nişanlanan çift evlilik süreci uzayınca imam nikahı kıyıp birlikte yaşamaya başladı. İkiilinin birlikteliklerinden Havin D. ismini verdikleri 7 aylık bir kızları oldu. Nursel S. iddiaya göre ilişkileri boyunca hep şiddet gördü. Son olay ise geçtiğimiz yıl 19 Ağustos tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde oturdukları dairede meydana geldi. Nursel S. evde uyurken gece eve gelen Hamza D. genç kadını kaldırıp tekme ve yumruklarla darp etti.

Bebeğini alarak evden çıkmayı başaran Nursel S., Hamza D. tarafından yakalanıp tekrar eve götürüldü. Yine şiddete maruz kalan Nursel S. Hamza D. uyuyunca aracını alarak Cihanbeyli ilçesindeki baba evine sığındı. Nursel S.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hamza D. 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Ancak soruşturma sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BEBEĞİM KUCAĞIMDAYKEN ÜZERİME ARAÇ SÜRDÜ'

Nursel S. yaşadığı dehşet anlarını SABAH'a anlattı. Nursel S, "O dönem bebeğimiz 2,5 aylıktı. Hamza gece 03.00 sıralarında uyurken yanıma geldi ve küfürler ederek yüzüme tokat attı. Ağzımdan burnumdan kan geldi. Üzerimdeki kıyafetleri yırtarak, saçımdan tutup yerde sürükledi. Yerdeyken yumruk ve tekmeler atmaya devam etti. 'Seni öldüreceğim. Kendim yapmasam bile birini bulup belden aşağını felç bırakacağım. Seni bu memlekette tanınmaz hale getiririm" şeklinde tehditlerde bulundu. 2,5 aylık bebeğimi alıp evden çıktım. Ancak Hamza arkamdan geldi. Araçla peşimizden gelerek aracı üzerimize sürdü. Üzerimize geldiğini görünce kenara kaçtım. Bu sayede kızıma da bana da zarar veremedi. Daha sonra beni ve kızımı zorla araca bindirip tekrar eve götürdü. Yine dövmeye devam etti. Sonra ailemin yanına gittim. 'Seni öldüreceğim' diyerek sesli mesajlar gönderdi. Kapıma dayanıp 'Seni öldüreceğim' tehditlerinde bulundu. Kapıyı açmayınca 'silahı getirin bunun karnına saçma dolduracağım' diye bağırdı. Tutuklandı ama serbest bırakıldı. Ne benim ne de kızımın can güvenliği yok. Öldürülmekten korkuyoruz. En ağır cezayı alıp, cezaevine girsin ki rahat bir nefes alabilelim" dedi.

'BER BİR ŞEY YAPMADIM'

Hamza D. ise o dönem emniyette verdiği ifadesinde, "Nursel ile daha öncesinden sıkıntılarımız oldu. Ben o gece uyurken, Nursel arabamı ve çocukları alarak evden ayrılmış. Sabah uyandığımda Nursel ve çocuklar yoktu. Nursel'i ardım açmadı. Babasını aradığımda çocukların ve Nursel'in yanında olduğunu söyledi. İlçeye gidip olan biteni ailesine anlattım. Kendi çocuğumu alıp geldim. Sonra Nursel ve ablası geldi ve çocuğu alıp babasının evine gideceğini söyledi. Bende tamam dedim ve bir takım eşyaları alıp gittiler. Sonra evde kalan eşyaları da istediler. Yeğenim ile birlikte götürdük. Daha sonra bir gün eve geldiğimde Nursel evdeydi ancak kapıyı açmadı. Polisi aradım ve gelen polisle birlikte kapıyı açtık. Nursel, 'Bu beni öldürecek, yardım edin' asılsız bir şekilde bağırıp çağırmaya başladı. Nursel'i darpta, tehditte, küfürde etmedim. Suçlamalar tamamen asılsız ve iftiradır" diyerek kendisini savundu.

Hamza D. hakkında 'silahla yaralama' suçundan 4 aydan 2 yıla kadar, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar, 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'tehdit' suçundan da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.