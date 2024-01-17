Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin ilçe merkezi ve İpekyolu’nda trafik kazası: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 17.1.2024 14:34 Son Güncelleme: 17.1.2024 14:56

Nusaybin ilçe merkezi ve İpekyolu’nda trafik kazası: 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçe merkezi ve uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin ilçe merkezi ve İpekyolu’nda trafik kazası: 3 yaralı

Nusaybin ilçe merkezindeki kaza dün gece saatlerinde meydana geldi. Bugün ise Girmeli Mahallesi kavşağı uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Abdulkadir paşa Mahallesi'nde sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilmeyen otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Girmeli kırsal Mahallesi mevkisinde ise kullanıcısının ismi ve plakası öğrenilmeyen gazete basımında kullanılacak kağıt ruloları yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve Trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kullanılamaz hale gelen araçlar bölgeden Çekici ve Vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Nusaybin ilçe merkezi ve İpekyolu’nda trafik kazası: 3 yaralı
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