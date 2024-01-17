Nusaybin ilçe merkezi ve İpekyolu’nda trafik kazası: 3 yaralı

Nusaybin ilçe merkezindeki kaza dün gece saatlerinde meydana geldi. Bugün ise Girmeli Mahallesi kavşağı uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Abdulkadir paşa Mahallesi'nde sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilmeyen otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Girmeli kırsal Mahallesi mevkisinde ise kullanıcısının ismi ve plakası öğrenilmeyen gazete basımında kullanılacak kağıt ruloları yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve Trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen araçlar bölgeden Çekici ve Vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.