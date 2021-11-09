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Giriş Tarihi: 9.11.2021 21:42 Son Güncelleme: 9.11.2021 21:46

Nusaybin ilçe merkezinde trafik kazası: 1 yaralı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin ilçe merkezinde trafik kazası: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza saat.18.40 sıralarında Nusaybin Barış Parkı önü PTT sokağı girişinde meydana geldi. Sürücülerin ismi ve plakası öğrenilemeyen Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Nusaybin ilçe merkezinde trafik kazası: 1 yaralı | Video

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