Nusaybin İpekyolu’nda alev alan tır’a polis müdahale ederek yanmaktan kurtardı

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen yüklü tır, Irak yönüne giderken alev aldı. Oradan geçen polis devriyesinin tırın alev aldığını fark etmesi üzerine sürücüyü uyararak durdurup, yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek yangın söndürüldü. Polislerin yanını fark etmesi ve anında yangına müdahale etmesiyle tır ve yükü yanmaktan kurtarıldı.



Tırın motor kısmında çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yangında tırın motor kısmındaki elektrik tesisatı zarar görmesi nedeniyle çalışmayan tır, tamir için çekici yardımıyla sanayiye götürüldüğü öğrenildi. tırı tamamen yanmaktan kurtulmasına sevinen sürücü, polis ekiplerine teşekkür ettiği öğrenildi.