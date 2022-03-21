Nusaybin’de 2 gün mağarada mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı

Nusaybin'e bağlı Görentepe kırsal köyünde oturan Beşir Yurteri'ne ait at mağaranın içinde 2 gün mahsur kaldı. Atını aramaya çıkan Yurteri, 2 gün sonra atını uzun ve girişleri dar bir mağarada buldu. Bir süre atını kurtarmaya çalışan Yurteri, başarılı olamayınca yardım için Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu atı mağaradan çıkararak sahibine teslim etti.

Atının kurtulmasına sevinen Yurteri, İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.