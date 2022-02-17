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Giriş Tarihi: 17.2.2022 13:09 Son Güncelleme: 17.2.2022 13:13

Nusaybin’de 79 yaşındaki adam tüfeğini temizlerken öldü

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de 79 yaşındaki adam tüfeğini temizlerken öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 79 yaşındaki yaşlı adam evde tüfeğini temizlerken yazara kendini vurarak öldüğü iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, olay dün öğle saatlerinde Nusaybin’e bağlı Büyükkardeş köyünde oturan 79 yaşındaki İbrahim Girgiri, isimli yaşlı adam evinde tüfeğini temizlerken kazara kafasından vurularak öldüğü iddia edildi.

Silah sesin duyulması üzerine köylüler Girgiri'nin evine giderek yaşlı adamı kanlar içinde buldu.

Köylülerin ihbarı üzerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Burada jandarma ekiplerin imcelemelerinden sonra yaşlı adamın cansız bedeni Nusaybin Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsiden sonra detaylı otopsi için yaşlı adamın cansız bedeni cenaze aracıyla Mardin Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma nedeniyle jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Nusaybin’de 79 yaşındaki adam tüfeğini temizlerken öldü
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