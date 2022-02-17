Nusaybin’de 79 yaşındaki adam tüfeğini temizlerken öldü

Silah sesin duyulması üzerine köylüler Girgiri'nin evine giderek yaşlı adamı kanlar içinde buldu.



Köylülerin ihbarı üzerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.



Burada jandarma ekiplerin imcelemelerinden sonra yaşlı adamın cansız bedeni Nusaybin Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsiden sonra detaylı otopsi için yaşlı adamın cansız bedeni cenaze aracıyla Mardin Adli Tıp kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma nedeniyle jandarma ekipleri inceleme başlattı.