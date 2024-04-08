Nusaybin’de acı olay: TIR’ın çarptığı 15 yaşındaki Rozerin öldü!

Kaza, sabah saatlerinde uluslararası İpekyolu üzerindeki Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Rozerin Nuda Özalp'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Rozerin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Rozerin'in cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor...

Mardin'de aynı güzergahta 3 farklı kaza: 3 ölü, 8 yaralı | Video