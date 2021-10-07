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Giriş Tarihi: 7.10.2021 14:03 Son Güncelleme: 7.10.2021 14:10

Nusaybin’de bataklığa saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de bataklığa saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sulama kanalı bataklığına saplanan eşeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Nusaybin Demirkurt jandarma karakolu mevki, mısır tarlaların kenarından geçen sulama kanalın bataklığına saplanan eşek mahsur kaldı.

İsmi öğrenilmeyen, eşek sahibi eşeğinin kurtarılması için Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çamura saplanan eşeğe ip bağlayarak sıkıştığı bataklıktan kurtarıldı.

Eşek sahibi, eşeğinin kurtulmasına sevinerek ekiplere teşekkür etti.

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Nusaybin’de bataklığa saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı
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