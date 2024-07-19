Nusaybin’de Belediye’nin hurdalığında yangın çıktı

Yangın öğle saatlerinde Nusaybin Gırnavas Mahallesi otogar arkasındaki Belediye atölyesinin arazisinde bulunan hurdalıkta yıpranmış araç lastikleri, araçlar ve halı ruloları bilinmeyen nedenlerden yandı.

Çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve iş makinaları ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayda itfaiye ve iş makinasının müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Çıkan yangında yıpranmış lastik, bazı hurda araçlar ve halı ruloları yandığı öğrenildi. Öte yandan Belediye Hurdalığında çıkan yangın esnasında Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Aslan ve beraberindeki heyet Nusaybin İtfaiye Amirliğini ziyareti esnasında yanının çıkması üzerine Aslan, bölgeye giderek ekipleri yönlendirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.