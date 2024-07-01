Nusaybin’de bir binaya giren yılan, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

Olay dün akşam saat.22.30 sıralarında Nusaybin ilçesinde bağlı kırsal Çatalözü Mahallesi'nde bir binada meydana geldi.

Akşam binaya giren yılanı gören bina sakinleri bir birine telefon açarak kimse kapısını açmasın yılan binaya girmiş denildi. Bina sakinleri arasında korku dolu anlar yaşanırken, bir süre yılanı arayan bina sakinlerinden biri yılanın asansör boşluğuna girdiğini görünce, 112 çağrı merkezini arayarak Nusaybin İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, özel bir aparatla 1.5 metrelik yılanı yakalayarak çuvala kuydu. Bina sakinlerinin yılanın yakalandığını duyunca rahat bir nefes aldı. Yılan, kimseyi ısıtmadan yakalanmasına sevinen bina sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya götürülerek serbest bırakıldı.