Nusaybin’de bir minibüs kundaklandı

31 Mart seçimin ertesi günü Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Görentepe Mahallesi'nde çıkan muhtarlık kavgasında silahlarında kullanıldığı kavgada 55 yaşındaki Hilmi Akbulut, hayatını kaybetmişti ve 3 kişide yaralanmıştı. Olayla ilgili tutuklanan şüpheli S.A., isimli kişiye ait park halindeki minibüsü 2 gün önce gece saatlerinde sabaha karşı kundaklanarak yandığı ve evin bahçesinde yandığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye giden İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangın köydeki öbür evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında minibüs tamamen yanarak demir iskeleti kalınca evin bahçesinde yandığı öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.